        Mersin Haberleri

        Mersin'de hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 01.11.2025 - 17:11
        Mersin'de hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        R.Ç. idaresindeki 33 AUA 193 plakalı motosiklet, Adana Bulvarı'nda A.Y'nin kullandığı 34 RY 7989 plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

