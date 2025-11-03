Bozyazı ilçesinde yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karşılanıyor
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçları gideriliyor.
Bozyazı Kaymakamlığı himayesinde yürütülen projeden bakıma muhtaç 160 kişi yararlanıyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor.
İhtiyaçların karşılanmasını sağlayan ekipler, ikametlerin temizlik ve bakım çalışmalarını da yapıyor.
