Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adreslerde 6 bin 750 makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin sigara sarma kağıdı, 18 bin 280 sigara filtresi, 5 elektronik sigara kiti, 3 paket nargile tütünü, 65 sigara sarma makinesi ve 97 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen 2 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.

