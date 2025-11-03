Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen 2 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 6 bin 750 makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin sigara sarma kağıdı, 18 bin 280 sigara filtresi, 5 elektronik sigara kiti, 3 paket nargile tütünü, 65 sigara sarma makinesi ve 97 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
