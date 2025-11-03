Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 09:56 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen 2 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 6 bin 750 makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin sigara sarma kağıdı, 18 bin 280 sigara filtresi, 5 elektronik sigara kiti, 3 paket nargile tütünü, 65 sigara sarma makinesi ve 97 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        SGK açığı 2026’da azalacak
        SGK açığı 2026’da azalacak
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de otobüste yankesicilik yapmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklan...
        Mersin'de otobüste yankesicilik yapmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklan...
        Bozyazı ilçesinde yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karş...
        Bozyazı ilçesinde yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karş...
        Mersin'de 4. Uluslararası Tarsus Festivali 7 Kasım'da başlayacak
        Mersin'de 4. Uluslararası Tarsus Festivali 7 Kasım'da başlayacak
        Mersin Spor Kulübü-Fenerbahçe Beko: 78-87
        Mersin Spor Kulübü-Fenerbahçe Beko: 78-87
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası sona erdi
        Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası sona erdi