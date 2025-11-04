Mersin'de kafes içerisinde ele geçirilen 80 saka kuşu doğaya salındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kafes içerisinde ele geçirilen 80 saka kuşu doğaya salındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaledibi Mahallesi Toslaklar Koyu mevkisinde saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekiplerce kafes içerisinde 80 saka kuşu ele geçirildi.
Saka kuşları doğaya salınırken, avda kullanılan malzemeler imha edildi.
Polis, kaçak avcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
