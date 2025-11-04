Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kafes içerisinde ele geçirilen 80 saka kuşu doğaya salındı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kafes içerisinde ele geçirilen 80 saka kuşu doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kafes içerisinde ele geçirilen 80 saka kuşu doğaya salındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kafes içerisinde ele geçirilen 80 saka kuşu doğaya salındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaledibi Mahallesi Toslaklar Koyu mevkisinde saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekiplerce kafes içerisinde 80 saka kuşu ele geçirildi.

        Saka kuşları doğaya salınırken, avda kullanılan malzemeler imha edildi.

        Polis, kaçak avcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Mersin'de fiyat denetimlerinde 313 bin 434 lira ceza kesildi
        Mersin'de fiyat denetimlerinde 313 bin 434 lira ceza kesildi
        Eczacı teknisyeni öncesinde kendisini darbeden kişinin babasını tartaklamış
        Eczacı teknisyeni öncesinde kendisini darbeden kişinin babasını tartaklamış
        Mersin'de öğrenciler madde bağımlılığının etkilerini anlatan tiyatro oyunu...
        Mersin'de öğrenciler madde bağımlılığının etkilerini anlatan tiyatro oyunu...
        Akdeniz Belediyesi araç filosunu yeni yatırımlarla güçlendirdi
        Akdeniz Belediyesi araç filosunu yeni yatırımlarla güçlendirdi
        Mersin Kenti Edebiyat Ödülü şair ve yazar Ahmet Ümit'e verilecek
        Mersin Kenti Edebiyat Ödülü şair ve yazar Ahmet Ümit'e verilecek
        Mersin'de 1 haftada 1577 araç trafikten men edildi
        Mersin'de 1 haftada 1577 araç trafikten men edildi