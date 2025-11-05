Anamur Kaymakamı Kemal Duru resim yarışmasında dereceye giren öğrenciyi ağırladı

Duru, makamında ağırladığı Anamur Şehit Hasan Kuş İlkokulu öğrencisi Tel ile sohbet etti.

Mersin'de Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" adlı resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Altuğ Tel ile bir araya geldi.

