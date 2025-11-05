Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru resim yarışmasında dereceye giren öğrenciyi ağırladı

        Mersin'de Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" adlı resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Altuğ Tel ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:03
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru resim yarışmasında dereceye giren öğrenciyi ağırladı
        Mersin'de Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" adlı resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Altuğ Tel ile bir araya geldi.

        Duru, makamında ağırladığı Anamur Şehit Hasan Kuş İlkokulu öğrencisi Tel ile sohbet etti.

        Tel'i, "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" adlı resim yarışmasındaki başarısından dolayı kutlayan Duru, öğrenciye hediye verdi.

        Kaymakam Duru, sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin başarısına katkı sağladığını belirtti.

