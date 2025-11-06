Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finalleri Anamur'da yapılacak

        Mersin'in Anamur ilçesinde Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finalleri gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:54
        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finalleri Anamur'da yapılacak
        Mersin'in Anamur ilçesinde Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finalleri gerçekleştirilecek.

        Sezon boyunca farklı illerde yapılan yarışmalarda başarılı olan sporcular, 7-9 Kasım'da organize edilecek final müsabakalarına katılacak.

        Yarışmalarda dereceye giren pilotlar, 2026 Yamaç Paraşütü Milli Takımı kadrosuna seçilme hakkı kazanacak.

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, etkinliğin gerçekleşeceği kalkış ve iniş alanlarında incelemelerde bulundu.

        Sporcular ve hakem heyetinin de eşlik ettiği incelemede, parkur güvenliği, rüzgar yönleri, seyirci alanları ve organizasyona ilişkin fikirler görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

