Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finalleri Anamur'da yapılacak
Mersin'in Anamur ilçesinde Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finalleri gerçekleştirilecek.
Sezon boyunca farklı illerde yapılan yarışmalarda başarılı olan sporcular, 7-9 Kasım'da organize edilecek final müsabakalarına katılacak.
Yarışmalarda dereceye giren pilotlar, 2026 Yamaç Paraşütü Milli Takımı kadrosuna seçilme hakkı kazanacak.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, etkinliğin gerçekleşeceği kalkış ve iniş alanlarında incelemelerde bulundu.
Sporcular ve hakem heyetinin de eşlik ettiği incelemede, parkur güvenliği, rüzgar yönleri, seyirci alanları ve organizasyona ilişkin fikirler görüşüldü.
