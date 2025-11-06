Mersin Valisi Atilla Toros, 10 aylık asayiş olaylarını değerlendirdi:

Mersin Valisi Atilla Toros, uyuşturucuyla mücadelede tüm kurumların dahil olacağı bir proje başlatmaya karar verdiklerini belirterek, "Değişimi bireyden başlatıp il geneline yaymayı hedefliyoruz. Evlatlarımızın tedavi, yönlendirme ve rehabilitasyon süreçlerinde hızlı, etkin ve bilimsel adımlar atıyoruz." dedi. ​

​​​​​​Toros, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, kentteki 10 aylık asayiş verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, 21 Ekim'de kentte katıldığı basın toplantısında duyurduğu Mersin merkezli 10 ildeki "Narkokapan-Mersin" operasyonuna ilişkin bilgilendirmede de bulunan Toros, "Bu şehir, devletimizin uyuşturucuya karşı yürüttüğü en kararlı ve en organize hamlelerinden birine sahne olmuştur. 403 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarla yakalanan 402 şahıstan 378'i tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonla, 3 organize suç örgütü de çökertildi." diye konuştu.

- Uyuşturucuya karşı tavizsiz mücadele veriliyor

Toros, tarihi operasyonu Mersin'e bir değişim noktası olarak belirlediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Baronundan sokaktaki torbacısına kadar' bu kirli suç ağının her halkasıyla ilimizde kararlı ve tavizsiz bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda, ilgili tüm kurumlarımızın dahil olacağı bir proje başlatmaya karar verdik. Detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağımız bu projede amacımız, uyuşturucu illetiyle farkındalık, önleyici faaliyetler ve destek bütünlüğü ile topyekun mücadele etmektir. Değişimi bireyden başlatıp il geneline yaymayı hedefliyoruz. Evlatlarımızın tedavi, yönlendirme ve rehabilitasyon süreçlerinde hızlı, etkin ve bilimsel adımlar atıyoruz." Vali Toros, 10 aylık süreçte düzenlenen 1300 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 bin 88 zanlıdan 1331'inin tutuklandığını, 381'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. Geçen yılın aynı dönemine göre, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara karşı gerçekleştirilen operasyon sayısında yüzde 48 artış sağlandığını vurgulayan Toros, çalışmalarda 2 kilo 87 gram uyuşturucu madde, 7 milyon uyuşturucu hap, 10 bin 386 kök kenevir ele geçirildiğini belirtti.

Vali Toros, kişilere karşı işlenen suçlarla mücadelede geçen yıla göre 10 önemli suç grubunda yüzde 13,9 düşüş kaydedildiğini, olayların aydınlatma oranının yüzde 98,5'e yükseldiğini ifade etti. Ocak-ekim döneminde narkotik, hırsızlık, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karışanlarla haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de aralarında olduğu 4 bin 431 kişinin adalete teslim edildiğini belirten Toros, operasyonlarda 2 bin 77 silah, 580 bin litre akaryakıt, 43 bin litre alkollü içki, 176 bin paket sigara, 8 bin 296 elektronik sigara, 77 milyon 399 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 13 kilo 583 gram tütün ele geçirilerek yaklaşık 80,5 milyon liralık vergi kaybının önlendiğini dile getirdi. Vali Toros, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 349 hesap ya da kişi hakkında işlem yapıldığını, 175 operasyonda gözaltına alınan 781 şüpheliden 374'ünün tutuklandığının bilgisini verdi. - Göçmen kaçakçılığı