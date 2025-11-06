Anamur'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Mersin'in Anamur ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İ.D'nin kullandığı 02 ACH 165 plakalı tır, Bozdoğan Mahallesi Pullu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
