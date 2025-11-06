Habertürk
        Anamur'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Anamur'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:23 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:23
        Mersin'in Anamur ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        İ.D'nin kullandığı 02 ACH 165 plakalı tır, Bozdoğan Mahallesi Pullu mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

