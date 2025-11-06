Bozyazı ilçesinde özel eğitim gören öğrencilerin anneleri etkinlikte buluştu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde özel eğitim gören öğrencilerin annelerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde özel eğitim gören öğrencilerin annelerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Kaymakamlık tarafından Kaledibi Şehit Turhan Kılıç İlkokulu ve Şehit Murat Namdar Ortaokulu'nda özel eğitim alan çocukların anneleri için kahvaltı programı organize edildi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin de katıldı.
Şahin, öğrencilere yönelik çalışmaları anlattığı annelerle sohbet etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.