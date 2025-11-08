Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Teknokent'te kurulan şirket turizmde yenilikçi çalışmalar yapacak

        Mersin'de akademisyenlerin öncülüğünde Mersin Teknokent'te kurulan şirket Mersin ve Türkiye turizmine katkı sunmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:50
        Mersin Teknokent'te kurulan şirket turizmde yenilikçi çalışmalar yapacak
        Mersin'de akademisyenlerin öncülüğünde Mersin Teknokent'te kurulan şirket Mersin ve Türkiye turizmine katkı sunmayı hedefliyor.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy öncülüğünde kurulan şirket Mersin Teknokent'te çalışmalarına başladı.

        Turizme yönelik yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi planlanan şirkette bilim ve sektör işbirliğinde projeler hazırlanarak Mersin ve Türkiye turizmine değer katma hedefleniyor.

        Prof. Dr. Ahmet Atasoy, AA muhabirine, Türkiye'nin turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

        Kurdukları şirkette turizm alanında bilimsel ve AR-GE çalışmaları yapacaklarını belirten Atasoy, "Kendi kendimize fon sağlayabilen bir şirketiz. Sadece devletin kaynaklarına bağlı kalmaksızın kendi döner sermayemizi oluşturarak Teknokent bünyesinde şehrimize, bölgemize ve Türkiye'ye değer katacak bir marka olacağız." diye konuştu.

        Atasoy, Mersin'de turizmi bütün yıla yaymak istediklerini dile getirdi.

        Herkesin katıldığı turizm modelini geliştirmek istediklerini vurgulayan Atasoy, şöyle devam etti:

        "Yapacağımız faaliyetlerle Türkiye'de model olmak istiyoruz. Klimaterapi merkezleri bu projelerden biri. Bu merkezleri gerçekleştirdiğimiz de Mersin'in sahip olduğu mikroklimatik özellikleri sağlık turizmiyle bütünleştirmiş olacağız. Bu öncelikli projelerimizden biri. Bu projemizle insanlar, denizi gören ve iklim özelliklerinin elverişli olduğu konumlarda 28 günlük seanslarla terapi merkezlerine tabi tutulduğunda yeniden zindelik elde edecekler."

        Atasoy, çalışmaları kapsamında Mersin'in kültürel değerlerini araştırdıklarını, bu kapsamda "Mersin Mitolojisi" kitabı hazırladıklarını ifade etti.

        Bu kitabı Mersin mitolojisi sanal turuna dönüştüreceklerini belirten Atasoy, "Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Mersin'in efsanelerini dijital dünyaya farklı dillerde aktararak görünür kılmayı amaç ediniyoruz. Bu çalışma fiziksel ziyaretlere davetiye çıkaracak." dedi.

        Atasoy, "Mersin Hamamı", "Mersin Oturma Grubu", "İlçe İkonları", "İlçe Müzikleri" projeleriyle marka oluşturacaklarına ve bu çalışmalarla Mersin turizminin ayrıntılı şekilde görüleceğini ifade etti.

        Çalışmalarında pilot bölge olarak Mersin'i seçtiklerini belirten Atasoy, şunları kaydetti:

        "Elde ettiğimiz bilgi ve birikimi diğer bölgelere uygulayacağız. Türkiye markası olma yolunda bir hareketimiz olacak. Günlük kararlarla turizmi geliştirmeniz mümkün değil. Bilim olmadan turizmin, sektörün gelişmesi mümkün değil. Projelerin sürdürülebilir olması ve rafa kaldırmaması gerekiyor. Bilimin öncülük ettiği sektörler sürdürülebilir olur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

