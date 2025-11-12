Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de yardımların kriz bölgelerine hızla ulaştırılmasını sağlayacak "Stratejik Stok Merkezi" açıldı

        Mersin'de insani kriz bölgelerine hızlı şekilde yardım sevk edilmesi amacıyla Türk Kızılay öncülüğünde kurulan "Stratejik Stok Merkezi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:05
        
        

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ortaklığında Akdeniz ilçesindeki Huzurkent Mahallesi'nde hayata geçirilen merkezin açılış töreninde projeyi faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Doğal afet ya da savaşlarda Stratejik Stok Merkezi'nin önem arz edeceğini belirten Yılmaz, "Merkez, herhangi bir insani kriz durumunda gıdanın, gıda güvenliğinin sağlanması anlamında hızlıca harekete geçecek bir depo olma anlamını taşıyacak." dedi.

        Yılmaz, Dünya Gıda Programı ile dünyanın birçok bölgesinde işbirliği içinde hareket ettiklerini dile getirdi.

        Türk Kızılayın 157 yıllık geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bizim bir taraftan da bir iştirak grubumuz var. Özellikle Kızılayın insani yardım alanındaki pratiğini hızlandırmak, çeviklik katmak maksatlı iştirakler oluşturuyoruz. Bugün Kızılay Lojistik, bunlardan bir tanesi. Kızılay Lojistik, afet zamanlarında doğru ve hızlı şekilde malzemeleri depolarımızda kabul etmeyi, onları saklamayı, ihtiyaç alanına ulaştırmayı temin ediyor. Uluslararası alanda bazen Afganistan'a ve Sudan'a, çoğu zaman Gazze'ye gemiler ve trenler kaldırıyor, tırlar gönderiyor. Bunları yaparken de hep Kızılayın gönüllülük ruhunu ön planda tutarak yapıyor. Lojistik iştirakimizle gurur duyuyoruz."

        Yılmaz, merkezde depolanmış şekilde bekleyen 7 bin ton insani yardım malzemesinin, herhangi bir ihtiyaç durumunda sevkinin ardından yeniden tedarik edileceğini, bu süreçte Mersin'in yerel ekonomisine katkı sunulacağını anlattı.

        - "Bütün insanlığa hizmet edeceğine inanıyorum"

        Türkiye'nin tüm coğrafyalara ulaşabildiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Dünya Gıda Programı gibi son derece önemli, güçlü bir partneri işbirliğiyle yanımıza almak, beraber daha güzel yardımlar yapmak açısından önemli. Hepimizin gönlünde, temelinde insana daha hızlı, doğru, çok yardım ulaştırabilmek var. Bugün açılan bu merkezin daha uygun maliyetle, profesyonel ve her yere daha hızlı yardım götürebilmek anlamında bütün insanlığa hizmet edeceğine inanıyorum."

        - "Türkiye'nin insani yardım sağlamaya olan bağlılığının temsili"

        Dünya Gıda Programı Türkiye Temsilcisi ve Direktörü Stephen Cahill de Stratejik Stok Merkezi sayesinde insani yardım kapasitesini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Merkezin, kriz yaşanan bölgelere daha hızlı insani yardım yapmaya olanak sağlayacağını vurgulayan Cahill, şunları kaydetti:

        "Bu sayede özellikle bu coğrafyada krizden etkilenen, en fazla ihtiyaç sahibi olan topluluklara etkin şekilde insani yardım ulaştırabileceğiz. Bu bölgedeki insanlar kuraklık, iklim değişikliği ve savaş gibi durumlardan etkilendikleri için yardıma muhtaç durumdalar. Bu merkez, Türkiye'nin insani yardım sağlamaya olan bağlılığının, hem açlığa karşı hem de gıda güvenliğini destekleyen duruşunun bir temsili."

        Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

