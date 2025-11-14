Anamur'da Orman İşletme Müdürlüğü personeli kan bağışladı

Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, yatığı açıklamada, kan bağışının hayat kurtaran büyük bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, "Personelimizin duyarlılığıyla gurur duyuyoruz. Bu anlamlı katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte kan bağışı kabul edildi, düzenli bağış yapanlara da madalya ve plaket verildi.

Anamur ilçesinde kan bağışında bulunan Anamur Orman İşletme Müdürlüğü personeline Türk Kızılay tarafından madalya ve plaket verildi.

