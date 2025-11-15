Mersin'de seradan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde serada çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Keben Mahallesi'nin Değirmendere mevkisindeki erik serasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler, seranın yanındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın geniş alana yayılmadan söndürüldü.
Hasar oluşan sera ve çevresinde soğutma çalışması yapıldı.
