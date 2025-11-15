Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Mersin Spor: OIaseni 14, Cobbs, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı, White 6, Kartal Özmızrak 6, March JR 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Bentil 15
Türk Telekom: Devoe 16, Alexander 14, Usher 5, Simonovic 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Berkan Durmaz 3, Ata Kahraman, Smith 24, Yavuz Gültekin 2, Bankston 4
1. Periyot: 22-25
Devre: 36-48
3. Periyot: 62-75
MERSİN
