        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de ön tekeri kaldırılan motosikletin devrilerek başka motora çarpması kamerada

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ön tekeri kaldırılınca kontrolden çıkarak devrilen motosikletin başka motora çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 19:55 Güncelleme: 15.11.2025 - 19:55
        Mersin'de ön tekeri kaldırılan motosikletin devrilerek başka motora çarpması kamerada
        Mersin'in Tarsus ilçesinde ön tekeri kaldırılınca kontrolden çıkarak devrilen motosikletin başka motora çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Barbaros Mahallesi'nde seyir halindeyken ön tekeri kaldırılınca kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürücü ve yolcu yere düşerken, savrulan motosiklet karşı yönden gelen başka bir motora çarptı.

        Kazada yaralanan olmazken, yerden kalkan sürücü ile yanındaki kişi kazaya sebebiyet verdiklerini fark edince olay yerinden kaçtı.

        Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

