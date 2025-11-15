Mersin'de ön tekeri kaldırılan motosikletin devrilerek başka motora çarpması kamerada
Mersin'in Tarsus ilçesinde ön tekeri kaldırılınca kontrolden çıkarak devrilen motosikletin başka motora çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Barbaros Mahallesi'nde seyir halindeyken ön tekeri kaldırılınca kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ve yolcu yere düşerken, savrulan motosiklet karşı yönden gelen başka bir motora çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, yerden kalkan sürücü ile yanındaki kişi kazaya sebebiyet verdiklerini fark edince olay yerinden kaçtı.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
