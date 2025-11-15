Mersin'de yanlarındaki çocukla evden hırsızlık yaptığı öne sürülen iki kadın aranıyor

İncelemede yanlarında bir çocuk bulunan 2 kadının apartmana girerken ve çıkarken yüzlerini kapattığı belirlendi.

Altaylılar Mahallesi'nde ikamet eden M.Y, evinden 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyalarının çalındığı iddiasıyla emniyete başvurdu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yanlarındaki çocukla bir evden altın ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

