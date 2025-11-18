Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de bir öğrenciye istismarda bulunduğu iddia edilen hizmetliye 12 yıl 14 ay hapis

        Mersin'in Silifke ilçesinde hizmetli olarak çalıştığı okuldaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:33 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:33
        Mersin'de bir öğrenciye istismarda bulunduğu iddia edilen hizmetliye 12 yıl 14 ay hapis
        Mersin'in Silifke ilçesinde hizmetli olarak çalıştığı okuldaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Silifke 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, ev hapsini de içeren adli kontrol tedbiri uygulanan sanık Ertan E. (58) ile mağdur öğrencinin avukatı katıldı.

        Duruşma salonunda Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin vekilleri de hazır bulundu.

        Ertan E, savunmasında, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, hakkındaki suçlamayı reddetti.

        Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, "çocuğun cinsel istismarı suçundan" 12 yıl 6 ay, "müstehcenlik" suçundan 8 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 14 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklanmasına karar verdi.

        Heyet, Ertan E. hakkında verdiği hükümde indirim maddesi uygulamadı.

        İlçedeki bir ortaokulda hizmetli olarak çalışan Ertan E. hakkında 16 Nisan 2024'te 14 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

