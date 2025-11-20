Anamur'da bir evde sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde bir evde 23,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste 23,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi M.K. (24) polis ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
