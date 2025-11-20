Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 11:46 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Erdemli'de kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, yardımcı olma bahanesiyle aradıkları yaşlı kişinin bankadan yüklü miktarda para çekip kendilerine teslim etmesini istedi.

        Bankadan çektiği parayı şüphelilere veren kişi, dolandırıldığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

        Çalışma başlatan jandarma ekipleri 230 güvenlik kamerasından yaklaşık 1500 saatlik görüntü kaydını inceledi. Daha sonra toplu taşıma araçları ve ticari taksi kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

        Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Google Cloud'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım
        Google Cloud'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?

        Benzer Haberler

        Kendilerini MİT görevlisi tanıtan telefon dolandırıcıları jandarma ekipleri...
        Kendilerini MİT görevlisi tanıtan telefon dolandırıcıları jandarma ekipleri...
        Mersin'de uyuşturucu ticareti operasyonu: 16 tutuklama
        Mersin'de uyuşturucu ticareti operasyonu: 16 tutuklama
        'Dünya Diyabet Günü'nde belediye personellerine şeker ölçümü
        'Dünya Diyabet Günü'nde belediye personellerine şeker ölçümü
        Ara tatilin gözdesi Mercan Bilim Merkezi oldu
        Ara tatilin gözdesi Mercan Bilim Merkezi oldu
        Sigortada pozitif ayrımcılık: SEDDK'dan engellilere yüzde 20'ye varan indir...
        Sigortada pozitif ayrımcılık: SEDDK'dan engellilere yüzde 20'ye varan indir...
        Anamur'da bir evde sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Anamur'da bir evde sentetik uyuşturucu ele geçirildi