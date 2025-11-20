Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Erdemli'de kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, yardımcı olma bahanesiyle aradıkları yaşlı kişinin bankadan yüklü miktarda para çekip kendilerine teslim etmesini istedi.

Bankadan çektiği parayı şüphelilere veren kişi, dolandırıldığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri 230 güvenlik kamerasından yaklaşık 1500 saatlik görüntü kaydını inceledi. Daha sonra toplu taşıma araçları ve ticari taksi kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.