Mersin'de inşaattan düşerek ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
Mersin'de inşaattan düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin cenazesi doğum gününde toprağa verildi.
Mezitli ilçesinde 18 Kasım'da Akdeniz Mahallesi'ndeki 10 katlı inşaatın 5. katından düşen Onur Sayıloğlu ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Sayıloğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
- Doğum gününde cenazesi defnedildi
Sayıloğlu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Davultepe Anayurt Mezarlığı'nda genç için cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Sayıloğlu'nun ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Sayıloğlu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından 18'inci yaşına girdiği günde toprağa verildi.
