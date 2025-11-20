Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Saklambaç" adlı afiş sergisi açıldı

        Mersin'de çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik hazırlanan "Saklambaç" adlı afiş sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:42 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:42
        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde açılan sergide MEÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Görevlisi Hacı Mehmet Acar tarafından hazırlanan 19 afiş yer alıyor.

        Acar, sergi açılışında, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

        Sergide yer alan 19 eserde "Henüz … yaşındaydı" sloganıyla tipografi kullandığını kaydeden Acar, "Sergide ülkemizin farklı bölgelerinde, farklı zamanlarda yaşamını yitiren çocukların hikayelerini görünür kılmayı amaçladım. Bu kapsamda her afişte adı geçen çocuğun, yaşı ve kayboluşu siyah zemin üzerinde tipografik olarak vurgulandı. Hem sanatsal hem de akademik bir katkı üretme hedefinde olan bu serginin amacı, toplumsal hafızada yer etmiş bu kayıpları unutturmamak, hatırlatmak ve hatırlarken etik temsil diliyle yeni bir farkındalık oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

        MEÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Erhan Arslan da serginin toplumsal farkındalık açısından önemli ve etkileyici olduğunu ifade etti.

        Açılışına MEÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Recep Ünal, MEÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Görevlisi Emrah Yıldız, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin de katıldığı sergi, 27 Kasım'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

