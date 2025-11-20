Mersin'de "Saklambaç" adlı afiş sergisi açıldı

Mersin'de çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik hazırlanan "Saklambaç" adlı afiş sergisinin açılışı yapıldı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde açılan sergide MEÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Görevlisi Hacı Mehmet Acar tarafından hazırlanan 19 afiş yer alıyor.

Acar, sergi açılışında, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Sergide yer alan 19 eserde "Henüz … yaşındaydı" sloganıyla tipografi kullandığını kaydeden Acar, "Sergide ülkemizin farklı bölgelerinde, farklı zamanlarda yaşamını yitiren çocukların hikayelerini görünür kılmayı amaçladım. Bu kapsamda her afişte adı geçen çocuğun, yaşı ve kayboluşu siyah zemin üzerinde tipografik olarak vurgulandı. Hem sanatsal hem de akademik bir katkı üretme hedefinde olan bu serginin amacı, toplumsal hafızada yer etmiş bu kayıpları unutturmamak, hatırlatmak ve hatırlarken etik temsil diliyle yeni bir farkındalık oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.