Mersin'de sağlıksız koşullarda satışa sunulan 250 kilogram balık imha edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız koşullarda satışa sunulan 250 kilogram balık imha edildi.
Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre zabıta ekipleri bir pikapta sağlıksız koşullarda balık satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde yapılan denetimde hijyen kurallarına uyulmayan ve pikapta satışa sunulan 250 kilogram balığa el konuldu.
Balıklar, Aladağ Bölgesi Çöp Arıtma Tesisi'nde imha edildi.
