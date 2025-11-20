Mersin'de sağlıksız koşullarda satışa sunulan 250 kilogram balık imha edildi

Çalışma kapsamında Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde yapılan denetimde hijyen kurallarına uyulmayan ve pikapta satışa sunulan 250 kilogram balığa el konuldu.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre zabıta ekipleri bir pikapta sağlıksız koşullarda balık satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

