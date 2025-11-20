Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sağlıksız koşullarda satışa sunulan 250 kilogram balık imha edildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız koşullarda satışa sunulan 250 kilogram balık imha edildi.

        20.11.2025 - 14:36
        Mersin'de sağlıksız koşullarda satışa sunulan 250 kilogram balık imha edildi
        Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız koşullarda satışa sunulan 250 kilogram balık imha edildi.

        Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre zabıta ekipleri bir pikapta sağlıksız koşullarda balık satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde yapılan denetimde hijyen kurallarına uyulmayan ve pikapta satışa sunulan 250 kilogram balığa el konuldu.

        Balıklar, Aladağ Bölgesi Çöp Arıtma Tesisi'nde imha edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

