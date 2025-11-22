Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        Mersin'de, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı tarafından Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 23:03 Güncelleme: 22.11.2025 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı tarafından Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

        AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor, Bozyazı Öğretmenevi'ndeki toplantıda, katılanlara teşekkür etti, ilçenin geleceği için hep birlikte daha iyisini yapmaya devam edeceklerini belirtti.

        Toplantıda, yürütülen çalışmalara ilişkin istişarede bulunuldu.

        Toplantıya, İl Başkanı Adem Aldemir, il ve ilçe teşkilatlarının yönetici ve üyeleri ile İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu partisinin Mersin İl Başkanlığı bin...
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu partisinin Mersin İl Başkanlığı bin...
        Çimsa ÇBK Mersin – OGM Ormanspor: 80-63
        Çimsa ÇBK Mersin – OGM Ormanspor: 80-63
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Erdemli ilçesinde şehit öğretmen Hacı Ömer Serin mezarı başında anıldı
        Erdemli ilçesinde şehit öğretmen Hacı Ömer Serin mezarı başında anıldı
        Mersin'de 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması'nın ödülleri sahiplerini bul...
        Mersin'de 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması'nın ödülleri sahiplerini bul...
        Kadın kursiyerler el emeği ürünlerini öğretmenler için sergiledi
        Kadın kursiyerler el emeği ürünlerini öğretmenler için sergiledi