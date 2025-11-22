Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu partisinin Mersin İl Başkanlığı binasını açtı

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Mersin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 21:42 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:42
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu partisinin Mersin İl Başkanlığı binasını açtı
        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Mersin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

        Ağıralioğlu, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki parti binasının açılışında, daha iyi bir Türkiye için meydanlarda çoğaldıklarını söyledi.

        İktidar yürüyüşüne başladıklarını belirten Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

        "Türk milleti için kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi müjdesiyle beraberiz. Bu beraberlik meydan meydan artan, bir sene önce 161'inci parti olarak kurulan, şimdi ilk beşinci sırada olan, önümüzdeki dönemde de başa güreşme iddiasıyla milletinin kalbine doğru yoğrulan bu hareket, Türk milletinin geleceğidir."

        Ağıralioğlu, konuşmasının ardından parti binasının açılış kurdelesini kesti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

