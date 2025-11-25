Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de yurt dışından gelen tırda 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Mersin'de yurt dışından gelen tırda 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 19:43 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yurt dışından gelen tırda 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de yurt dışından gelen tırda 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Mersin Valiliğinin, ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından ülkeye giriş yaptığı belirlenen tırı takibe aldı.

        Teknik ve fizik takip sonucu operasyon düzenlenen araçta, 325 paket halinde 223 kilogram skunk ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca, narkotik ekiplerince tırda yapılan arama polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Mersin'de drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza uygulandı
        Mersin'de drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza uygulandı
        Öğretmenler Günü'nde ölen Gülşen öğretmen, görev yaptığı okulda anıldı
        Öğretmenler Günü'nde ölen Gülşen öğretmen, görev yaptığı okulda anıldı
        Anamur'da kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıtıldı
        Anamur'da kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıtıldı
        Tarsus'ta kadına şiddetle mücadele için farkındalık programı
        Tarsus'ta kadına şiddetle mücadele için farkındalık programı
        Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı
        Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı
        Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
        Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı