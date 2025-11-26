Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde vezneler hafta sonu açık olacak

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, son ödeme tarihi 1 Aralık olan çeşitli vergi ödemeleri için vezneler hafta sonu hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 10:08 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:08
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde vezneler hafta sonu açık olacak
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, son ödeme tarihi 1 Aralık olan çeşitli vergi ödemeleri için vezneler hafta sonu hizmet verecek.

        Akdeniz Belediyesinin yazılı açıklamasında, bu yılın emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerine ait ikinci taksitlerin son ödeme tarihinin 1 Aralık olduğu belirtildi.

        Mali Hizmetler Müdürlüğünün merkez hizmet binası tahsilat veznelerini 29-30 Kasım'da açık tutacağı ifade edilen açıklamada, vergisini ödemek isteyen vatandaşların belediyeye gelmeden anlaşmalı bankalardan veya belediye internet sitesinden online olarak işlem yapabileceği kaydedildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

