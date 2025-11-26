Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 565 şüpheli yakalandı
Mersin'de asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 565 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde asayiş uygulamaları sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 565 şüpheli yakalandı.
Zanlılardan 120'sinin dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, nitelikli cinsel saldırı suçlarından haklarında kesinleşmiş çeşitli hapis cezaları olduğu belirlendi.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
