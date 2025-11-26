Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 565 şüpheli yakalandı

        Mersin'de asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 565 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 10:04 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:04
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 565 şüpheli yakalandı
        Mersin'de asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 565 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde asayiş uygulamaları sürüyor.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 565 şüpheli yakalandı.

        Zanlılardan 120'sinin dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, nitelikli cinsel saldırı suçlarından haklarında kesinleşmiş çeşitli hapis cezaları olduğu belirlendi.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

