        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de motosikletiyle çarptığı öğretmenin ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde motosikletiyle çarptığı 56 yaşındaki öğretmen Gülşen Tınas'ın ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Giriş: 26.11.2025 - 14:39 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:39
        Mersin'de motosikletiyle çarptığı öğretmenin ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı
        Mersin'in Silifke ilçesinde motosikletiyle çarptığı 56 yaşındaki öğretmen Gülşen Tınas'ın ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 24 Kasım'da meydana gelen kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.K.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öğretmenler Günü kutlaması için akşam saatlerinde velileriyle buluşacağı kafeye gitmek için evden çıkan Gazipaşa İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tınas, bulvarda yolun karşısına geçmeye çalışırken M.K.Ç. idaresindeki 33 ALM 350 plakalı motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

