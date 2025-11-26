Mersin'de motosikletiyle çarptığı öğretmenin ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

Öğretmenler Günü kutlaması için akşam saatlerinde velileriyle buluşacağı kafeye gitmek için evden çıkan Gazipaşa İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tınas, bulvarda yolun karşısına geçmeye çalışırken M.K.Ç. idaresindeki 33 ALM 350 plakalı motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.

Mersin'in Silifke ilçesinde motosikletiyle çarptığı 56 yaşındaki öğretmen Gülşen Tınas'ın ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

