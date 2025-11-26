Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gazipaşa Bulvarı'nda İ.A. (55) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halit Yıldız'a (82), ardından da bir otomobile çarptı.

