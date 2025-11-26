Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:05
        Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Gazipaşa Bulvarı'nda İ.A. (55) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halit Yıldız'a (82), ardından da bir otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekibince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Sürücü İ.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

