Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Gülnar Belediyesince kış aylarında ilçede konaklayan Sarıkeçili Yörükleri'ne mont dağıtıldı
Konya'daki yaylalarda yazı geçirdikten sonra havaların soğumasıyla ılıman iklime sahip Gülnar ilçesine göç eden Sarıkeçili Yörükleri için etkinlik düzenlendi.
Kaymakam İsmail Şanal, Belediye Başkanı Fatih Önge ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'ın katıldığı etkinlikte konargöçer ailelere mont dağıtıldı.
Önge, etkinlikteki konuşmasında, Sarıkeçili Yörükleri'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
