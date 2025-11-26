Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

Kaymakam İsmail Şanal, Belediye Başkanı Fatih Önge ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'ın katıldığı etkinlikte konargöçer ailelere mont dağıtıldı.

Konya'daki yaylalarda yazı geçirdikten sonra havaların soğumasıyla ılıman iklime sahip Gülnar ilçesine göç eden Sarıkeçili Yörükleri için etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.