        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

        Gülnar Belediyesince kış aylarında ilçede konaklayan Sarıkeçili Yörükleri'ne mont dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 17:28 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:32
        Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
        Gülnar Belediyesince kış aylarında ilçede konaklayan Sarıkeçili Yörükleri'ne mont dağıtıldı

        Konya'daki yaylalarda yazı geçirdikten sonra havaların soğumasıyla ılıman iklime sahip Gülnar ilçesine göç eden Sarıkeçili Yörükleri için etkinlik düzenlendi.

        Kaymakam İsmail Şanal, Belediye Başkanı Fatih Önge ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'ın katıldığı etkinlikte konargöçer ailelere mont dağıtıldı.

        Önge, etkinlikteki konuşmasında, Sarıkeçili Yörükleri'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

