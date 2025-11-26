Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları ve bazı binaların girişlerini su bastı.

        Giriş: 26.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.11.2025 - 18:30
        
        

        Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde içme suyu borusu, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

        Borunun patlamasının ardından cadde ve mahallenin bazı sokakları suyla kaplandı.

        Bahçesi su basan bir apartmanın istinat duvarı bir süre sonra devrildi.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, suyun tahliyesi ve patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

