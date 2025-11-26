Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

Ekipler, suyun tahliyesi ve patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı.

Bahçesi su basan bir apartmanın istinat duvarı bir süre sonra devrildi.

Borunun patlamasının ardından cadde ve mahallenin bazı sokakları suyla kaplandı.

Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde içme suyu borusu, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları ve bazı binaların girişlerini su bastı.

