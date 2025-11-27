Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:09 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi'nde A.K. (41) yönetimindeki 34 VP 5187 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.İ'ye (63) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan S.İ. ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de 3 ayrı kaza: 4 yaralı
        Mersin'de 3 ayrı kaza: 4 yaralı
        Selahattin Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan cezalandırılması...
        Selahattin Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan cezalandırılması...
        Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis istemi
        Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis istemi
        Çakır: "Mersin ekonomik gelişmişlikte büyük sıçrama yaptı"
        Çakır: "Mersin ekonomik gelişmişlikte büyük sıçrama yaptı"
        Mersin'de kaçak makaron operasyonu: 2 gözaltı
        Mersin'de kaçak makaron operasyonu: 2 gözaltı
        Mersin'de ilginç hırsızlık: Hırsızlar muz ve avokado hasadı yaptı
        Mersin'de ilginç hırsızlık: Hırsızlar muz ve avokado hasadı yaptı