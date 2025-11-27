Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi'nde A.K. (41) yönetimindeki 34 VP 5187 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.İ'ye (63) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan S.İ. ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.