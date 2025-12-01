Mersin'de düğün konvoyunda yol kapatan 8 kişiye para cezası kesildi

İkisi geçici, biri 2 ay süreyle olmak üzere 3 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Ekipler 8 sürücünün kimliğini ve araçların plakaları tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toroslar ilçesindeki bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürütüldü.

