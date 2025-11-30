Bozyazı ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı devrildi.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından şiddetli rüzgar etkili oldu.
Rüzgar nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Bozyazı Belediye ekipleri mahallede temizlik çalışması yaptı.
