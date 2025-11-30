Bozyazı ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Rüzgar nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı devrildi.

