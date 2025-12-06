Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 7. Uluslararası Mersin Maratonu, 14 Aralık'ta koşulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonda 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu yarışları gerçekleştirilecek.

"Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda" sloganıyla organize edilen maratonda, dereceye giren sporculara para ödülü verilecek.

Organizasyona yaklaşık 500 profesyonel atletin katılması bekleniyor.