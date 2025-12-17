Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Salon:ServerTazegül
Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Yann Vezo Davidson (Madagaskar), Sinisa Prpa (Sırbistan)
Mersin Spor: Cobbs 10, March Jr 30, Cowan 13, White 13, Chassang 3, Leon Apaydın 6, Koray Çekici 4, Cruz, Ergi Tırpancı 5, Anıl Alyanak
Oostende: Mennes 2, Melson 19, Fiedler 2, Gillet 10, Yaacov 19, Estrada 9, T'Joncke, Sylla 6, Gustavson 5, Merkviladze 4
1. Periyot: 18-16
Devre: 44-33
3. Periyot: 67-48
MERSİN
