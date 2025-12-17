Habertürk
        Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

        Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 23:32 Güncelleme: 17.12.2025 - 23:32
        Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
        Salon:ServerTazegül

        Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Yann Vezo Davidson (Madagaskar), Sinisa Prpa (Sırbistan)

        Mersin Spor: Cobbs 10, March Jr 30, Cowan 13, White 13, Chassang 3, Leon Apaydın 6, Koray Çekici 4, Cruz, Ergi Tırpancı 5, Anıl Alyanak

        Oostende: Mennes 2, Melson 19, Fiedler 2, Gillet 10, Yaacov 19, Estrada 9, T'Joncke, Sylla 6, Gustavson 5, Merkviladze 4

        1. Periyot: 18-16

        Devre: 44-33

        3. Periyot: 67-48

        MERSİN

