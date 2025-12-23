Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakim karşısında

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılamasına başlandı.

        23.12.2025 - 14:08
        Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20) tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi avukatlarının da yer aldığı müdafiler ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        - "Korktuğum için Hiranur'u dere kenarına bıraktım"

        Sanıklardan Hüseyin Arda Ş, savunmasında, olay günü asker eğlencesine gittikleri için yanında silah bulundurduğunu öne sürdü.

        Eve dönerken bir büfede durup içki aldıklarını anlatan Hüseyin Arda Ş, şu beyanda bulundu:

        "Arabaya dönmeden önce dışarıda sigara içmek için bekliyordum. O sırada silahı Hiranur'a uzattım, onunla şakalaştık. 'Sıkayım mı' dedi, ben de 'Silahla şaka olmaz' diyerek geri almak istedim. O an elimde olmayan silah ateş aldı. İkimiz de silahın içinde mermi olmadığını biliyorduk çünkü eğlence sonrasında kontrol etmiştim. Olaydan sonra panikledim, korktum, şoka girdim. Korktuğum için Hiranur'u dere kenarına götürüp orada bıraktım. Olayı ağabeyime anlatınca bize kızdı. Tekrar ağabeyimle dere kenarına gidip Hiranur'u hastaneye götürdük."

        Mustafa Z. de otomobilin arka koltuğunda oturan Aygar'ın camdan dışarıdaki Hüseyin Arda Ş. ile konuştuğunu belirterek, "Hüseyin, Hiranur'a 'Sıkayım mı' diye sordu. O da gülerek 'Sık, sık' deyince silah bir anda ateş aldı. Delilleri karartmadık. Olaydan sonra Hüseyin'e 'Hiranur'u hastaneye götürelim' dedik ama ikna edemedik." ifadelerini kullandı.

        Nazmi Ç. de tabancanın "şakalaşma" sırasında ateş aldığını öne sürerek, Hüseyin Arda Ş'nin silahla vurulan Aygar'ı araçtan indirip sürükleyerek dere kenarına bıraktığını iddia etti.

        - Aileden sanıklara tepki

        Aygar'ın annesi Gülten Tan da kızından sürekli Hüseyin Arda Ş'den uzak durmasını istediğini belirterek, "Kızımı hayattan kopardılar. Bu olay bir şaka, kaza değil cinayettir." dedi.

        Baba Murat Aygar da sanıkların en ağır cezayı almasını talep ederek, "Kızımın hayatı hiç kimsenin şaka malzemesi olmamalıydı. Türk adaletine güveniyorum." diye konuştu.

        Avukatların ardından tanık beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Öte yandan duruşma öncesinde Aygar'ın ailesi ve yakınları ile Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ve müşteki avukatları Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

        - Olay ve iddianame

        Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos'ta Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Arda Ş, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı.

        Polis ekiplerinin araştırmasında zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edilmiş, derenin üst tarafındaki alanda kan izlerine rastlanmıştı.

        Hüseyin Arda Ş. ifadesinde, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürmüştü.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla sanıklardan Hüseyin Arda Ş. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

