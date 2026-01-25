Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Narenciye ihracatı 2025'te Türkiye'ye 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar kazandırdı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL / FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin narenciye ihracatı 2025'te önceki yıla göre yüzde 41 artarak 1 milyar 477 milyon 58 bin dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:10
        Narenciye ihracatı 2025'te Türkiye'ye 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar kazandırdı
        MUSTAFA ÜNAL UYSAL / FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin narenciye ihracatı 2025'te önceki yıla göre yüzde 41 artarak 1 milyar 477 milyon 58 bin dolara ulaştı.

        AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2025'te farklı ülkelere 1 milyon 500 bin 381 ton narenciye gönderildi.

        Dış satımla 2025'te ülkeye 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

        Türkiye'nin narenciyede önceki yıl 1 milyar 45 milyon dolar olan dış satımı, geçen yıl yüzde 41 yükseldi.

        - En yüksek gelir mandalinadan

        Narenciye ihracatında 2025'te en yüksek gelir 912 milyon 572 bin dolarla mandalinadan elde edildi. Önceki yıl 475 milyon dolarlık dış satım yapılan mandalinada ihracat değer bazında yüzde 92 arttı.

        Mandalinada önceki yıl 702 bin ton olan ihracat miktarı yüzde 34 artışla 944 bin ton olarak gerçekleşti.

        Mandalina bu ihracatıyla, Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satım seviyesine ulaştı ve narenciye ihracatındaki payı değer bazında yaklaşık yüzde 62 oldu.

        Mandalinayı 402 milyon 441 bin dolarla limon, 96 milyon 273 bin dolarla portakal ve 65 milyon 194 bin dolarla greyfurt takip etti.

        Türkiye'nin bu dönemde en çok narenciye gönderdiği ülkeler, 544 milyon 235 bin dolarla Irak, 461 milyon 16 bin dolarla Rusya, 106 milyon 439 bin dolarla Ukrayna, 52 milyon 36 bin dolarla Polonya, 48 milyon 400 bin dolarla Romanya oldu.

        - En çok mandalina Irak'a

        Irak geçen yıl Türkiye'den 360 milyon dolarlık, Rusya 313 milyon dolarlık, Ukrayna 72 milyon dolarlık, Polonya ise 23 milyon dolarlık mandalina ithal etti.

        Irak'a yapılan mandalina ihracatı önceki yıla göre yüzde 544, Rusya'ya yüzde 35, Ukrayna'ya yüzde 17, Polonya'ya ise yüzde 81 arttı.

        Bu dönemde Mersin 696 milyon 257 bin dolarlık, Hatay 229 milyon 677 bin dolarlık ve Adana 136 milyon 448 bin dolarlık dış satımıyla öne çıktı.

        - "İhracatımızı artırma hedefindeyiz"

        Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, 2025'te elde ettikleri ihracatın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatına önemli katkı sunduklarını belirten Kaçmaz, şöyle konuştu:

        "Bu yıl herhangi bir afetle karşılaşmazsak ihracatımızı artırma hedefindeyiz. Gerek istihdam gerekse de ülkemize sağladığı döviz girdisi bakımından önemli sektörüz. Tarım, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik bir sektör. İhracatta yeni pazarlar için araştırmalarımız devam ediyor. Ülkelerde fuarlara katılıyoruz ve narenciyemizi tanıtıyoruz. Ürünlerimizin tamamı sofralık ürünler olduğu için tercih ediliyor. Biz de artık dünyada hem üretim hem ihracatta küresel oyuncu haline geldik."

        - "Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ürünlerinin hepsi de rağbet görüyor"

        Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da mandalina ihracatında büyük bir yükseliş yaşadığını ifade etti.

        Mandalina ihracatındaki artışın, rekoltesinin bir önceki yıla göre iyi olmasından kaynaklandığını belirten Uçak, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ürünlerinin hepsi de rağbet görüyor ve kalitelidir. İlaç kalıntılarının da neredeyse sıfır oluşu Türkiye'nin son derece prestijini oluşturuyor. Özellikle ithalatçı firmalar veya iç pazarda portakal, elma ve mandalina eşdeğer satılırdı. Bu sene herkes mandalina tercih etti. Bunda etken ise aroması, soyulması ve sofralara sunulması daha kolay oluşu diye düşünüyorum. Mandalina ihracatının 912 milyon dolara ulaşacağını beklemiyorduk. Bu artış bizi son derece mutlu etti. Umarım aynı şekilde devam eder. Bu rakamın üzerine çıkmayı hedefleyeceğiz. 2023'te Türkiye'nin mandalina üretimi yaklaşık 3 milyon ton iken 2024'te 2 milyon tona geriledi. Dolayısıyla 2024'te ihracat düşük kaldı, 2025'te özellikle Akdeniz tarafında rekolte yüzde 40-50 arttı. Birim fiyatların da yükselmesi ile toplam ihracatımız yüzde 92 arttı."

        Uçak, mandalinadaki ihracat başarısı dolayısıyla üreticileri ve ihracatçıları tebrik etti.

