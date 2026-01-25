Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Kar yağışıyla beyaza bürünen Sertavul Yaylası dronla görüntülendi

        Mersin'in Mut ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Sertavul Yaylası'ndaki kış manzarası dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar yağışıyla beyaza bürünen Sertavul Yaylası dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Mut ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Sertavul Yaylası'ndaki kış manzarası dronla görüntülendi.

        İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nin çevresindeki yaylada soğuk hava etkisini sürdürdü.

        Güneyi Mersin, kuzeyi Karaman sınırlarında kalan 1650 rakımlı yayla, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Bölgedeki çam ormanları, yollar ve evlerin çatıları beyaza büründü.

        Sertavul Yaylası'ndaki kış manzarası dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Narenciye ihracatı 2025'te Türkiye'ye 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar kaza...
        Narenciye ihracatı 2025'te Türkiye'ye 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar kaza...
        Mersin'de sürdürülebilir istihdam için Kariyer Merkezi-STK buluşması
        Mersin'de sürdürülebilir istihdam için Kariyer Merkezi-STK buluşması
        Kara yoluna düşen Türk bayrağını katlayıp, kaldırdılar
        Kara yoluna düşen Türk bayrağını katlayıp, kaldırdılar
        Mersin'deki Trafik Parkı çocukların akınına uğradı
        Mersin'deki Trafik Parkı çocukların akınına uğradı
        Kitaplar yola çıktı, durağı Sayapark oldu
        Kitaplar yola çıktı, durağı Sayapark oldu
        Seçer: "Mersin, eğitimli gençlerle daha da gelişecek"
        Seçer: "Mersin, eğitimli gençlerle daha da gelişecek"