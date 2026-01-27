Habertürk
        Mersin'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 12:38 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:38
        Mersin'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        H.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Çamalan Mahallesi D-750 kara yolunda karşı şeride geçmeyen çalışan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

        Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki yaralılar H.B, A.B. ve G.B. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

