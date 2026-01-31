Habertürk
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Giriş: 31.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:35
        Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 10 şüphelinin haksız kazanç sağladığını belirledi.

        Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mezitli ve Erdemli ilçelerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda, 26 cep telefonu, 36 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar, 9 taşınabilir harici disk ve bellek, 19 banka kartı, av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 tam altın ve 7 bin lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

