        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de cipin çarpması sonucu ölen 3 yayanın cenazeleri toprağa verildi

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:51 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:51
        Mersin'de cipin çarpması sonucu ölen 3 yayanın cenazeleri toprağa verildi
        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

        Çilek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Melis K.'nın (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cipin, D-400 kara yolu Bekirde Kavşağı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptığı kazada yaşamını yitiren Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15) ve Zehra Serdil Atak'ın (18) cenazeleri, Mersin Şehir Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Güneykent Mezarlığı'na götürülen naaşlar, kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.

        Namaza, aile yakınlarının yanı sıra Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile vatandaşlar da katıldı.

        Kazada yaralanan Kübra Güney'in ikizi Büşra Güney (15) ile Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı'nın (35) hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

        Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Melis K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

