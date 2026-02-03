Habertürk
Habertürk
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 170 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:19
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 26 Ocak-1 Şubat'ta operasyonlar düzenlendi.

        Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1803 uyuşturucu hap, 5 kilo 92 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca ve 29 mermi ele geçirildi, 170 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerlerini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

        Ekipler, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko-Yetişkin" projeleri kapsamında düzenlenen toplantılarda ise 1052 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

