Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler tarafından bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler tarafından bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığının "Bayrak Sevgisi" teması kapsamında, Taşucu Ortaokulu ile Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bayrak yürüyüşü yaptı.
Yürüyüşe öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de katıldı.
Programda öğrenciler tarafından bayrak temalı şiirler okundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.