        Mersin Uluslararası Limanı'nda 444 bin kaçak ilaç ele geçirildi

        Mersin Uluslararası Limanı'nda 444 bin kaçak ilaç ele geçirildi

        Mersin Uluslararası Limanı'nda bir konteynerde 444 bin kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:15 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:15
        Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla limandaki bir konteynerde arama yaptı.

        Narkokim Kısım Amirliği ekipleri, konteynerde koliler halinde 444 bin kaçak ilaç ele geçirdi.

        İncelemelerde, ilacın uyuşturucu ve uyarıcı madde içerikli olduğu tespit edildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

