Mersin Uluslararası Limanı'nda 444 bin kaçak ilaç ele geçirildi
Mersin Uluslararası Limanı'nda bir konteynerde 444 bin kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Uluslararası Limanı'nda bir konteynerde 444 bin kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla limandaki bir konteynerde arama yaptı.
Narkokim Kısım Amirliği ekipleri, konteynerde koliler halinde 444 bin kaçak ilaç ele geçirdi.
İncelemelerde, ilacın uyuşturucu ve uyarıcı madde içerikli olduğu tespit edildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.