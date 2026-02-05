Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de "Lamekan Çiniler" sergisi açıldı

        Mersin'de çini sanatçısı Merve Kara ile öğrencilerinin hazırladığı eserler, "Lamekan Çiniler" adlı sergide izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:31 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:31
        Mersin'de "Lamekan Çiniler" sergisi açıldı
        Mersin'de çini sanatçısı Merve Kara ile öğrencilerinin hazırladığı eserler, "Lamekan Çiniler" adlı sergide izlenime sunuldu.

        İçel Sanat Kulübü'nde açılan sergide, Kara ile çini atölyesinde eğitim verdiği 16 öğrencisinin 50 eseri yer aldı.

        Etkinliğe katılan davetliler, sergilenen çinileri inceledi.

        Sanatçı Kara, AA muhabirine, sanatseverlerin sergiye ilgisinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        Geleneksel sanatların önemli bir miras olduğunu vurgulayan Kara, "Çini sanatı, bu toprakların kültürel hafızasıdır, bizi bir arada tutar ve görünmez bir köprüyle kültüre bağlar." dedi.

        Kara, bir yıllık emeğin ardından açılan serginin adının özel anlam taşıdığını ifade ederek "Lamekan, 'zamansız, mekansız' demek. Biz de bunu yansıtabileceğimiz en güzel alanın çini olacağını düşündük. Tüm bu çalışmalar 16. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar zamansız bir yolculukta." diye konuştu.

        Sergiyi gezen Nursen Sandal, "Eserleri çok güzel buldum, büyük ilgiyle inceledim. Geçmişten günümüze güzel bir yolculuk. Çok büyük emek var." ifadesini kullandı.

        "Lamekan Çiniler" sergisi, 8 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

