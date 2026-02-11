Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mut İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mustafa Erdoğan görevine başladı

        Mut İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Mustafa Erdoğan görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:03 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:03
        Mut İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mustafa Erdoğan görevine başladı
        Mut İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Mustafa Erdoğan görevine başladı.

        İlçeye gelen Erdoğan, yeni görev yerinde mesai yaptı.

        Mut Basın Mensupları Derneği Başkanı Ayşe Uğur ve üyeler, Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

