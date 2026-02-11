Mut İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mustafa Erdoğan görevine başladı

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Mustafa Erdoğan görevine başladı. İlçeye gelen Erdoğan, yeni görev yerinde mesai yaptı. Mut Basın Mensupları Derneği Başkanı Ayşe Uğur ve üyeler, Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

