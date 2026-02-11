Mersin'de "Her Çocuk Bir Fidan" etkinliği düzenlendi
Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün etkinliğinde 100 çocuk fidan dikimi yaptı.
Müdürlüğün açıklamasına göre, İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından Toroslar ilçesi Anıttepe Zeytinlik Alanı'nda "Her Çocuk Bir Fidan" etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan 100 çocuk, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyunu verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Çocuklarımızın çocukluğunu yaşarken hafızalarında çevre, doğa, fidan, ağaç, saygı ve sevgi gibi kavramların yer almasını istiyoruz. Bu nedenle fidan dikim etkinliğimizle farkındalık yarattık." ifadelerini kullandı.
