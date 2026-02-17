Canlı
        Mersin Haberleri

        Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri gıda ürünü satan işletmeleri denetledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:22 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:22
        Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta ekiplerince gıda ürünü satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fırın, pastane ve marketlerde inceleme yaptı.

        İş yerlerinin hijyen koşullarını denetleyen ekipler, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihini, gramajını ve fiyat etiketini kontrol etti.

        Denetimler ramazan ayı boyunca devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

