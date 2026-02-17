Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        ÇİMSA ÇBK Mersin başantrenör Ekrem Memnun ile anlaştı

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'in başantrenörü Ekrem Memnun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:54 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:54
        ÇİMSA ÇBK Mersin başantrenör Ekrem Memnun ile anlaştı
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'in başantrenörü Ekrem Memnun oldu.


        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl Galatasaray Çağdaş Faktoring'deki görevini bırakan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın eski çalıştırıcısı Ekrem Memnun ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüz, Türk basketbolunun deneyimli başantrenörlerinden Ekrem Memnun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Yeni başantrenörümüz Ekrem Memnun'a hoş geldin diyor, görev süresi boyunca kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Mersin ekibi, sabah saatlerinde Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

